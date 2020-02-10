32 % من قروض القطاع الخاص للصناعة.. وانفراجة بعد مبادرة المركزي

أطلق البنك المركزي مؤخرا، مبادرة إسقاط الفوائد على الديون المتعثرة على الشركات أو الأشخاص الاعتبارية، بعد اجتماع ضم محافظ البنك المركزي طارق عامر والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للإعلان عن إطلاق مبادرة لإسقاط فوائد مديونيات الشركات، الذين تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه، وحدد البنك المركزي، شروط الاستفادة من تلك المبادرة في خطة لتحفيز القطاعات.- تسري المبادرة على الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه.- رصيد المديونية القائم بدفاتر البنك "بدون العوائد المهمشة" وفقًا للمركز في 30 ديسمبر 2019.- يبدأ سريان المبادرة اعتبارًا من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020.- حال قيام العميل خلال فترة المبادرة بالسداد النقدي لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية يتم ما يلي:• الحذف من القائمة السلبية لدى البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام "I- Score".• عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية.• التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.• تحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية.- تحدد قيمة الإعفاء من المديونية وفقًا لما يقرره كل بنك في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل.وعلى الفور بدأت البنوك في اعداد ملفات العملاء المتعثرين لتطبيق المبادرة وإنهاء التعثر.وفي سياق متصل، كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن استحواذ القطاع الصناعي على 32%، من أرصدة القطاع الخاص فيما يتعلق بالتسهيلات الائتماني المقدمة من البنوك البالغ قيمتها 1.8 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر.وفي هذا السياق، قال يحي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن مصرفه يولي اهتماما خاصا للعملاء المتعثرين طبقا لتعليمات البنك المركزي، مشيرا إلى أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي أتاحت للبنوك التصرف بمرونة لحل أزمات المتعثرين، لافتا إلى أن البنك يقوم بحصر عدد العملاء أولا بأول لتحديد مدى امكانية تطبيق الشروط عليها.وأوضح، أن البنك المركزي يستهدف من وراء دعم القطاع الصناعي، ليساهم بدوره في نهضة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن البنوك لا تدخر جهد لدعم القطاع الصناعي سواء على مستوى اسعار الفائدة أو شروط المنح أو إنهاء التعثر.وقال، إن تلك المبادرة تأتي ضمن مبادرات عديدة يقوم بإطلاقها لدعم الاقتصاد ومساندة الأفراد وأحداث طفرة في أداء الشركات التي تعاني من التعثر لأسباب طارئة وذلك بعد إزالة ضغوط الديون المتراكمة عليها، بما يدعم عودة الشركات التي كانت مهددة بالتوقف عن العمل والإغلاق وتخفيف الأعباء عن تلك المصانع والشركات وفتح مجال لعودة تعاملهم مع البنوك.ومن ناحيته، قال حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن مبادرة البنك المركزي تستهدف الحد من البطالة، عن طريق إعادة تشغيل المصانع المتوقفة التي تساهم بدورها في زيادة معدلات العمالة، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من المبادرة دعم قطاع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج، حيث يتمكن العملاء من استعادة نشاطهم الاقتصادي بعد توقيف قضايا المديونيات المتراكمة في المحاكم.وأضاف، أن هناك العديد من المبادرات التي تجرى في نفس السياق للعمل على تحسين مستويات الاقتصاد القومي وأحداث طفرة اقتصادية، وعلى رأسها مبادرة دعم القطاع السياحي أيضا.ومن جهته، قال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن البنك يشارك في مبادرة البنك المركزي لدعم العملاء المتعثرين، للمساهمة في استعادة الصناعة لمكانتها في الاقتصاد القومي، موضحا أن مصرفه أطلق في وقت سابق مبادرة لتمويل 1000 مصنع صغير وخصص مبلغ 7.5 مليار جنيه، بفائدة 5%، مع العمل على تيسير شروط الإقراض والضمانات المطلوبة.ولفت إلى أن مبادرة البنك المركزي بشأن العملاء المتعثرين، تعمل على دفع عجلة الإنتاج للإمام وتشغيل العديد من المصانة المتوقفة، بما يتوافق مع الدور التنموي للقطاع المصرفي.ومن ناحيته، أعلن سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي، أن البنك شكل لجان من المتخصصين لفحص ديون المتعثرين وشرح التسيريات والإعفاءات للعملاء.يما كشفت بيانات صادرة عن البنك الزراعي، أن البنك نجح في تسوية مديونيات 45274 عميل بقيمة مديونيات 3 مليارات جنيه قبل إطلاق البنك المركزي المبادرة الأخيرة.