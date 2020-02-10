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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 3 كوريين جنوبيين بـ«كورونا» في الصين

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:04 ص
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أنه تم الإبلاغ لأول مرة عن إصابة مواطنين كوريين جنوبيين مقيمين في الصين بفيروس كورونا الجديد.

وقال نائب رئيس المقر المركزي لإدارة الكوارث "كيم كانج-ريب" في مؤتمر صحفي دوري اليوم الاثنين، إن منظمة الصحة العالمية والحكومة الصينية أخطرتا الحكومة الكورية الجنوبية بأنه تم تأكيد إصابة 3 مواطنين كوريين جنوبيين في مقاطعة "شاندونج" الصينية بفيروس كورونا الجديد.

وأضاف "كيم" -حسبما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب- أنهم من أفراد أسرة امرأة صينية، تم تأكيد إصابتها بالفيروس في 31 يناير الماضي.موضحا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم الإبلاغ فيها عن إصابة مواطن كوري جنوبي بفيروس كورونا الجديد في الصين.

وقال رئيس مكتب إدارة السلامة الدولية بوزارة الخارجية "كانج هيونج-شيك" إن الحالة الصحية للمواطنين الثلاثة مستقرة حاليا، وإنهم يتلقون العلاجات الطبية في بيئة طبية جيدة تقدمها الصين.

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