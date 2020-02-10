رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العصار» و«فؤاد» يناقشان مع شركة سعودية مشروع تحويل المخلفات لطاقة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:03 ص
العصار
العصار
أريج الجيار
طباعة
استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وحسين العمودى صاحب مجموعة "حسين العمودى وشركاه" بالمملكة العربية السعودية وممثلى شركة (Christof) الألمانية، لمناقشة سبل تنفيذ مشروع جديد لتحويل المخلفات إلى طاقة.

فى بداية اللقاء تم الإشارة إلى جهود الحكومة ممثلة فى البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي بمعاونة الهيئة العربية للتصنيع وعدد من الشركات المحلية والأجنبية فى تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وتم استعراض الخطة الكاملة لتنفيذ المشروع القومى لتدوير المخلفات من خلال منظومة يتم تطبيقها في عدد من المحافظات متمثلة فى إنشاء (آلية للجمع والفرز، خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات، محطات وسيطة وخلايا للدفن الصحى) وإغلاق مقالب النفايات العشوائية بهدف خلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد إقتصادى للدولة من خلال إعادة تدوير المخلفات.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض من مجموعة "حسين العمودى" عن إمكانيات الشركة وما تقوم به من مشروعات وتم مناقشة إمكانية التعاون فى تنفيذ مشروع مشترك لتطوير وإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مخرجات طاقة ذات فوائد عالية وقيمة تكنولوجية مميزة ومخرجات صناعية عديدة مرتبطة بالعديد من الصناعات.

وأشار "العصار" إلى أنه سيتم دراسة المشروع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ووضع مقترحات بدء التنفيذ لما سيحققه من تطور فى مجال تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة مما يزيد من القيمة المضافة ويتماشى مع أهداف المشروع القومى لتدوير المخلفات، إلى جانب الخروج بمخرجات صناعية جديدة تلبى إحتياجات السوق المحلى من الصناعات المختلفة والتى تعظم الدخل القومى وتوفر فرص عمل للشباب.

وأكد أن الشركة لديها خبرات تصنيعية كبيرة ذات كفاءة عالية يمكن الاستفادة منها لتطوير منظومة تدوير المخلفات وإدخال تكنولوجيا جديدة لتحويل المخلفات إلى طاقة يمكن استغلالها فى العديد من الصناعات، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية فى هذا المجال لتعزيز الإستفادة من المشروع القومى لتدوير المخلفات وتوفير مصادر جديدة للطاقة.

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ومكوناتها الرئيسية بعد اعتمادها من فخامة الرئيس والتي يتم تنفيذها مع كافة الشركاء، وبعد اعتماد تعريفية التغذية الخاصة بشراء الكهرباء المتولدة من مشروعات توليد الكهرباء من المخلفات من مجلس الوزراء، والتى تمثل فرص استثمارية كبرى للشركات المصرية والأجنبية.

وأشارت إلى دور الوزارة فى التنسيق مع كافة الشركاء والتنسيق الكامل مع وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربى فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وصولا بالفرص المتاحة الى حيز التنفيذ، حيث قدمت الشركة عرضا متكاملا يشمل استخدام أحدث التكنولوجيات فى تدوير المخلفات بما يتماشى مع جهود وزارة البيئة في اتاحة الفرص للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المنظومة الجديدة.

فيما أعرب حسين العمودى صاحب مجموعة "حسين العمودى وشركاه " بالمملكة العربية السعودية، اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لما يتوفر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة إلى جانب التعاون مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية والشركات العاملة على تنفيذ المشروع القومى لتدوير المخلفات لما سيحققه هذا المشروع من تطور فى مجالات الحفاظ على النظافة وتوليد الطاقة، مشددًا على ثقته في نجاح التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين في مجال تحويل المخلفات.

وفى نهاية اللقاء تم الإتفاق على تشكيل لجنة مختصة من وزارات الإنتاج الحربي والبيئة والتنمية المحلية لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة بالتعاون مع مجموعة حسين العمودى، وسبل تنفيذ المشروع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي

منذ يومين

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

منذ يوم

استغاثة طفل تكشف مقتل أسرته كاملة فى حدائق الأهرام

الصور

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

الأكثر قراءة

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

قبرص تتحدى تركيا بشأن خطط التنقيب عن الغاز

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بث مباشر.. حفل الأوسكار 2020

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

75 % من الأفكار الانتحارية للأطفال لم يلاحظها الأبوين

المضادات الحيوية غير ضرورية فى مستشفيات الأطفال

كل ما تريد معرفته عن «فيتامين ب» وتأثيره على الأطفال

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

منوعات

اكتشاف آثار أقدام ديناصورات بالصين

خلال ساعات.. إطلاق مسبار فضائى لاستكشاف الشمس

بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقًا للبيئة

سعودية تقتل طفلتها الرضيعة بالخطأ

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد

الثقافة

المكتب الثقافي المصري بالكويت ينظم ورشة حول فن كتابة القصة للأطفال

الأربعاء.. محمد ناجي يناقش «عن رائحة الشمس»

انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مفتاح رزق» بالأقصر

عبدالرحيم يوسف يناقش «المادة السوداء» بالنيل الثقافية الأربعاء