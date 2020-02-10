مسئول عراقي يحذر من نقل الدواعش من مخيم «الهول»

حذر قائم مقام قضاء سنجار العراقي محما خليل علي أغا، اليوم الاثنين، من محاولات جهات حكومية نقل عوائل عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيم الهول إلى مخيم (عملا)، في قضاء ربيعة التابع إلى تلعفر في محافظة نينوى.وقال خليل ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن "هذا الأمر مرفوض من قبل سكان المنطقة، وينطوي على محاذير أمنية وإنسانية وقانونية، ويمكن أن يؤدي الى إثارة الفتن، فضلا عن كونه يمس مشاعر أهالي الشهداء الذين ضحوا بدماء أبنائهم للوطن "، معتبرا أنه لا يجوز لأي جهة حتى لو كانت حكومية، أن تنقل "عوائل الدواعش" الذين هم قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر بأي لحظة.ودعا المسئول العراقي إلى ضرورة تأجيل تنفيذ هذا الأمر لما بعد تشكيل حكومة جديدة، من أجل دراسته دراسة متأنية ودقيقة لمنع وقوع أي خطأ أمني.