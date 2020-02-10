استدعاء قوة أمنية شهدت مصرع مسجل غرقًا في نهر النيل

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، باستدعاء أفراد القوة في واقعة مصرع مسجل غرقًا في نهر النيل بمركز العياط، أثناء محاولته للهرب من قوات الشرطة، لسماع أقوالهم حول الحادث، كما طالبت التحريات التكميلية للواقعة.كشفت تحقيقات النيابة، ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة العياط، تفيد تردد المتهم "ع. أ."، المطلوب ضبطه على ذمة قضايا بمنطقة البحر في مركز العياط، على بعض المناطق متخذًا منها مسرحا لترويج المخدرات على عملائه.وأضافت التحقيقات، أنه تم التأكد من المعلومات الواردة عقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية، المتهم لتتمكن من ضبطه إلا أنه فور استشعاره بالقوات حاول الهرب، فطارده رجال الأمن حتى قفز في مياه النيل، ولقى مصرعه لعدم قدرته على السباحة، وتحرر محضر بالواقعة.