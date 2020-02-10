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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل شابًا من قلقيلية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:17 ص
الاحتلال يعتقل
الاحتلال يعتقل
وكالات
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من مدينة قلقيلية، تقع في الجزء الغربي من الضفة الغربية بالقرب من الخط الأخضر في فلسطين.

وأفاد شهود عيان لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب براء إياد حماد (22 عاما)، من منزله بحي النقار في المدينة، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وقد اصيب السبت الماضي، أصيب فلسطينيان اثنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة "قفين" شمال طولكرم.

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