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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كثافات مرورية بشبرا وعبود ووسط البلد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:16 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
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شهدت معظم شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح، حالة من الكثافات المرورية المتحركة على غالبية المحاور والميادين الرئيسية.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الآخر حالة من السيولة المرورية.

وظهرت كثافات مرورية متحركة على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، عند موقف عبود بسبب تحميل الركاب، بينما انتظمت الحركة المرورية، من أبو وافية وإيديال ومحطة فكتوريا، فيما شهدت المنطقة من ميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، كثافة مرورية متحركة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة، إلى المؤسسة، وطريق إسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.

ويشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات، وباقي المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية ويوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.

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