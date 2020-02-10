الاحتلال يغلق مداخل 3 قرى غرب رام الله بالبوابات الحديدية

أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، البوابات الحديدية المنصوبة على مداخل قرى وبلدات: "دير نظام - عابود - دير أبو مشعل" شمال غرب رام الله.وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن جيش الاحتلال أغلق البوابات وأعاق حركة المواطنين في تلك القرى وشدد من إجراءاته التعسفية والعقاب الجماعي بحقهم، مما دفعهم لسلوك طرق فرعية وعرة وطويلة.