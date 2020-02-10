قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على مواقع في قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية فجر اليوم الاثنين، مواقع في مدينتي خان يونس جنوب قطاع غزة ودير البلح وسط القطاع، فيما قصفت مدفعيته موقعا شرق مدينة غزة.وأفاد وكالة وفا الفلسطينية، بأن الطائرات الحربية قصفت بنحو عشرة صواريخ موقعا شمال غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين القريبة، كما قصفت بثلاثة صواريخ موقعًا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع ما ألحق دمارا وخرابا فيه وبالممتلكات المجاورة.وأطلقت مدفعية الاحتلال ثلاث قذائف على موقع بالقرب من مقبرة الشهداء شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين وأراض زراعية قريبة.وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق قذيفة من غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.وكانت طائرات ومدفعية الاحتلال استهدفت خلال الأيام الماضية عددًا من المواقع والأراضي الزراعية في أماكن متفرقة في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.