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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

«كيا موتورز» تعلق إنتاجها بسبب نقص قطع الغيار

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:45 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت شركة "كيا موتورز" لصناعة السيارات تعليق أغلب خطوط إنتاجها في ثلاثة مصانع بكوريا الجنوبية اليوم الإثنين، بسبب نقص مخزون قطع الغيار الواردة من الصين.

وأوضح متحدث باسم الشركة - في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن المصانع الثلاثة موجودة في مدن جوانجميونج وهواسونج وجوانجو، فيما سيتم استثناء خط إنتاج المركبات العسكرية في مصنع جوانجو، الذي سيواصل الإنتاج.

وأضاف المتحدث أنه سيتم استئناف خطوط الإنتاج في مصنع هواسونج غدا الثلاثاء، في حين ستستأنف الخطوط في المصنعين الآخرين بعد غد الأربعاء.

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