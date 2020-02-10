سعر الريال السعودي اليوم 10-2-2020

استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسجل بالبنك المركزي المصري، 4.19 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وبلغ في البنك الأهلي 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 4.18 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.18 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.