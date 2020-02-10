استقرار سعر الدولار اليوم 10-2-2020

استقر سعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، حيث سجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وسجل السعر بالبنك الاهلي المصري 15.71 جنيه للشراء مقابل 15.72 جنيه للشراء، وسجل السعر ببنك القاهرة 15.71 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.وسجل السعر بالبنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وسجل السعر في بنك عوده 15.71 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.