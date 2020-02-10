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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رجب: افتتاح «المنصورة الجديدة» في يونيو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:37 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد ابراهيم _علا العلاف
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أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم افتتاح مدينة المنصورة الجديدة خلال شهر يونيو المقبل.

وقال إنه تم الانتهاء من تنفيذ الكورنيش الشرقى بطول 800 متر، المطل على البحر المتوسط، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربى بطول 1400 م إلى 85 %، بالإضافة إلى أنه جاري تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة - متصلة- شبه متصلة)، وكذلك موقع تنفيذ مشروع الإسكان ذات الطابع الساحلي.

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ (196) عمارة بمشروع ”سكن مصر” بإجمالى (4704) وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ (468) عمارة بإجمالى (11232) وحدة بمشروع ”JANNA” للإسكان الفاخر، وجارٍ تنفيذ (58) عمارة ذات طابع ساحلي بإجمالي (1392) وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسى، و8 أسواق تجارية، ومركز طبى، وجارٍ أيضًا تنفيذ بعض الكليات مثل “كلية المعاملات القانونية الدولية وكلية الهندسة بجامعة المنصورة والتى تبلغ مساحتها (127) فدانًا جنوب المرحلة الثانية، وعلى بعد 240 مترًا من المرحلة الأولي، وتضم الجامعة (كليات: المعاملات القانونية الدولية، إدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم الطبية، والصيدلة، والأسنان والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – مكتبة مركزية – مستشفى جامعى – مبنى إدارة – صالة رياضية – معارض)، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى.

وكشف أنه يجري أعمال تنسيق الموقع بمشروع سكن مصر والإسكان المتميز غرب جامعة دمياط، وكذا الملعب الخماسي لخدمة منطقة الإسكان المتميز وسكن مصر بغرب الحي الخامس، وتفقد أيضًا موقع تنفيذ (44) عمارة بمشروع الإسكان الفاخر JANNA بالمجاورة (33) بالحي السادس، عقب ذلك قام بتفقد الحديقة المركزية بوسط المدينة.

وكان المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية يرافقه المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، زار مدينتي المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة أمس، لمتابعة المشروعات المختلفة، ورافقهم خلالها النواب ومعاونيه ومديرو الإدارات المختلفة بجولة تفقدية.
رجب: افتتاح «المنصورة الجديدة» في يونيو
رجب: افتتاح «المنصورة الجديدة» في يونيو
رجب: افتتاح «المنصورة الجديدة» في يونيو
رجب: افتتاح «المنصورة الجديدة» في يونيو
رجب: افتتاح «المنصورة الجديدة» في يونيو
رجب: افتتاح «المنصورة الجديدة» في يونيو
رجب: افتتاح «المنصورة الجديدة» في يونيو
رجب: افتتاح «المنصورة الجديدة» في يونيو
رجب: افتتاح «المنصورة الجديدة» في يونيو
رجب: افتتاح «المنصورة الجديدة» في يونيو
رجب: افتتاح «المنصورة الجديدة» في يونيو
رجب: افتتاح «المنصورة الجديدة» في يونيو
رجب: افتتاح «المنصورة الجديدة» في يونيو
رجب: افتتاح «المنصورة الجديدة» في يونيو
رجب: افتتاح «المنصورة الجديدة» في يونيو
رجب: افتتاح «المنصورة الجديدة» في يونيو
رجب: افتتاح «المنصورة الجديدة» في يونيو
رجب: افتتاح «المنصورة الجديدة» في يونيو

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