الصين تتعهد بتقديم خدمات أفضل للشركات الأجنبية وسط تفشي كورونا

أصدرت وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين، نشرة تحث السلطات المحلية على تقديم خدمات أفضل للشركات ذات التمويل الأجنبي وسط تفشي فيروس كورونا الجديد.وذكرت النشرة أنه يتعين بذل الجهود لمساعدة الشركات ذات التمويل الأجنبي على استئناف الإنتاج والتشغيل بطريقة منظمة.وطلبت الوزارة من الحكومات المحلية اتخاذ تدابير قوية لتلبية طلب الشركات ذات التمويل الأجنبي التي تنتج بدلات وقائية طبية وأقنعة ونظارات واقية ومواد الوقاية الأخرى.كما أكدت الوزارة دعمها لمشاريع الاستثمار الأجنبي الكبيرة، داعيةً إلى بذل جهود منسقة لحل صعوباتها وتقليل آثار الوباء.وقالت النشرة إنه يتعين على السلطات المحلية تحسين الخدمات الإدارية عبر الإنترنت بشكل أكبر وتسهيل العمل بنشاط لإدخال الاستثمار الأجنبي ورأس المال من خلال الاستشارات عبر الإنترنت والمؤتمرات الهاتفية.وستواصل الصين تقديم معاملة متساوية لكل من الشركات المحلية والأجنبية والسعي لبناء بيئة استثمارية عادلة وشفافة ويمكن التنبؤ بها، وفقا للنشرة.