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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء مكسيكيون: إجراءات الصين ضد «كورونا» تتفق مع أبعاد الفاشية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:31 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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اتخذت الصين إجراءات "صارمة" وأظهرت "شفافية مطلقة" في معركتها ضد فيروس كورونا الجديد، وفقا لما ذكر خبراء مكسيكيون، أمس الأحد.

وقال ارماندو ازوا، وهو محاضر في الجامعة الأيبيرية-الأمريكية، لوكالة أنباء "شينخوا"، إن الإجراءات "الصارمة" التي تبنتها الحكومة الصينية "تتفق مع أبعاد الفاشية".

وأضاف أن الصين "تبذل كل ما في وسعها" لكسب المعركة ضد هذا الفيروس، مسلطا الضوء على بناء مستشفيين جديدين فى غضون أسبوعين فقط لرعاية المرضى المصابين.

كما أشاد إجناسيو مارتينيز، الباحث المتخصص في الشؤون الآسيوية، في مقابلة مع أجرتها معه وكالة "شينخوا" بـ"الشفافية المطلقة" للحكومة الصينية في تبادل المعلومات.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريوس، عند إعلان الفيروس "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا" قد أشاد بسرعة تحرك الصين من حيث تحديد الفيروس وعزله والتسلسل الجيني وتقاسم المعلومات مع المنظمة والعالم، بأنه " شئ في غاية الإعجاب وتعجز الكلمات عن وصفه".

وفيما يتعلق بالاقتصاد، توقع ازوا ألا يكون لفيروس كورونا الجديد تأثير كبير على حركة البضائع، على الرغم من أنه سيكون له تأثير على مبيعات التجزئة والسياحة، مضيفا "اعتقد أن كل شئ سيعود إلى طبيعته بعد بضعة أشهر".

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