الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات
الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:08 ص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائم على مناطق متفرقة ورياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى، فيما يسود على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة إلى معتدلة.
ويسود على جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، أما بشمال الصعيد فيسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه شبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح نشطة، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا والرياح نشطة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-
الصغرى العظمى
القاهرة 10 17
شبين الكوم 09 17
طنطا 09 16
دمنهور 09 16
الإسكندرية 12 16
بلطيم 08 15
مطروح 08 15
السلوم 07 15
سيوة 06 16
بورسعيد 11 16
دمياط 10 16
الزقازيق 10 17
الإسماعيلية 09 18
السويس 09 17
العريش 09 14
رفح 10 14
رأس سدر 08 16
نخل 02 11
نويبع 11 18
طابا 09 14
كاترين 01 16
الطور 13 16
شرم الشيخ 12 22
الغردقة 10 20
مرسى علم 11 21
الفيوم 10 17
بنى سويف 09 17
المنيا 05 18
أسيوط 05 18
سوهاج 07 18
قنا 09 19
الأقصر 08 19
أسوان 10 20
أبوسمبل 09 20
الوادى الجديد 04 19
شلاتين 12 21
أبو رماد 11 22
حلايب 11 20
رأس حدربة 13 21
ويسود على جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، أما بشمال الصعيد فيسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه شبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح نشطة، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا والرياح نشطة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-
الصغرى العظمى
القاهرة 10 17
شبين الكوم 09 17
طنطا 09 16
دمنهور 09 16
الإسكندرية 12 16
بلطيم 08 15
مطروح 08 15
السلوم 07 15
سيوة 06 16
بورسعيد 11 16
دمياط 10 16
الزقازيق 10 17
الإسماعيلية 09 18
السويس 09 17
العريش 09 14
رفح 10 14
رأس سدر 08 16
نخل 02 11
نويبع 11 18
طابا 09 14
كاترين 01 16
الطور 13 16
شرم الشيخ 12 22
الغردقة 10 20
مرسى علم 11 21
الفيوم 10 17
بنى سويف 09 17
المنيا 05 18
أسيوط 05 18
سوهاج 07 18
قنا 09 19
الأقصر 08 19
أسوان 10 20
أبوسمبل 09 20
الوادى الجديد 04 19
شلاتين 12 21
أبو رماد 11 22
حلايب 11 20
رأس حدربة 13 21