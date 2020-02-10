الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائم على مناطق متفرقة ورياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى، فيما يسود على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة إلى معتدلة.ويسود على جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، أما بشمال الصعيد فيسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه شبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح نشطة، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا والرياح نشطة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-الصغرى العظمىالقاهرة 10 17شبين الكوم 09 17طنطا 09 16دمنهور 09 16الإسكندرية 12 16بلطيم 08 15مطروح 08 15السلوم 07 15سيوة 06 16بورسعيد 11 16دمياط 10 16الزقازيق 10 17الإسماعيلية 09 18السويس 09 17العريش 09 14رفح 10 14رأس سدر 08 16نخل 02 11نويبع 11 18طابا 09 14كاترين 01 16الطور 13 16شرم الشيخ 12 22الغردقة 10 20مرسى علم 11 21الفيوم 10 17بنى سويف 09 17المنيا 05 18أسيوط 05 18سوهاج 07 18قنا 09 19الأقصر 08 19أسوان 10 20أبوسمبل 09 20الوادى الجديد 04 19شلاتين 12 21أبو رماد 11 22حلايب 11 20رأس حدربة 13 21