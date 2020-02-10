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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«ماجى جيلنهال» أم «ألفيس بريسلى» فى فيلم عن سيرته الذاتية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:51 ص
ماجي جيلنهال
ماجي جيلنهال
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وقعت النجمة الأمريكية ماجي جيلنهال، على القيام بدور «جلاديس بريسلي»، والدة أسطورة الروك الأمريكي «ألفيس بريسلي»، في فيلم يتناول سيرته الذاتية من إخراج «باز لورمان».

وانضمت«جيلنهال»، إلى فريق فني يضم «أوستن بتلر»، في دور «ألفيس بريسلي»، والنجم «توم هانكس»، في دور «توم باركر»، مدير أعمال النجم الراحل، فقد اشتهر«ألفيس بريسلي»، بعلاقته الوطيدة بوالدته والتي وصفها بفتاته رقم واحد.

وقد صاغ «لوهرمان روج» السيناريو مع كريج بيرس وزوجته كاثرين مارتن، ومن المقرر أن يغطي الفيلم مشوار صعود «ألفيس بريسلى» إلى عالم الشهرة والفن على مدى 20 عامًا، وعلاقته بمدير أعماله.

يذكر، أن نجم الروك الأمريكي «ألفيس بريسلى»، قد توفى في 16 أغسطس 1977.

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