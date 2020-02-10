المضادات الحيوية غير ضرورية فى مستشفيات الأطفال

أفاد باحثون بأن 25 % من الأطفال الذين يتلقون المضادات الحيوية في مستشفيات الأطفال في الولايات المتحدة يتلقونها بشكل غير لائق، مما يزيد من خطر مقاومة المضادات الحيوية.وقال الدكتور جيسون نيولاند، أستاذ طب الأطفال بجامعة واشنطن في "سانت لويس" في الولايات المتحدة إن "مقاومة المضادات الحيوية تشكل خطرا متزايدا على الجميع؛ ومع ذلك، هناك بيانات محدودة عن الأطفال".وأضاف - في بيان صحفي للجامعة - "أن الهدف من الدراسة هو تحديد ما إذا كانت المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج الأطفال في المستشفيات "دون المستوى الأمثل"، وهذا يعني أن الأطباء لا ينبغي أن يصفوا أي مضادات حيوية.وأوضح نيولاند، الذي يدير برنامج الإشراف على مضادات الميكروبات في مستشفى سانت لويس للأطفال "يجب أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية متيقظين لأن الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية يؤجج مقاومة خطيرة للأدوية لدى الأطفال".من جانبهم، قال باحثون إنه بتحليل البيانات بشأن ما يقرب من 12.000 مريض في 32 مستشفى للأطفال في الولايات المتحدة، تم وصف واحد أو أكثر من المضادات الحيوية لعلاج أو منع الالتهابات، ومن هؤلاء المرضى، تلقى 25 ٪ - أو ما يقرب من 3600 - على الأقل "مضاد حيوي واحد" غير مناسب.ووفقا للدراسة، كانت أكثر الحالات شيوعا لاستخدام المضادات الحيوية غير المناسبة، المضادات الحيوية الخطأ لعدوى معينة بنسبة 27 %؛ واستخدام المضادات الحيوية لفترات طويلة بعد الجراحة لمنع حدوث إصابات في الموقع الجراحي بنسبة 17 %، والاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية بنسبة 11 % واستخدام المضادات الحيوية واسعة الطيف عندما يمكن استخدام دواء يستهدف نوعا معينا من البكتيريا بنسبة 11 %، وقد شكلت الالتهاب الرئوي، أو التهابات الجهاز التنفسي السفلي، وأكبر نسبة من الوصفات دون المثالية - 18 %.