رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

المضادات الحيوية غير ضرورية فى مستشفيات الأطفال

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:50 ص
المضادات الحيوية
المضادات الحيوية
ا ش ا
طباعة
أفاد باحثون بأن 25 % من الأطفال الذين يتلقون المضادات الحيوية في مستشفيات الأطفال في الولايات المتحدة يتلقونها بشكل غير لائق، مما يزيد من خطر مقاومة المضادات الحيوية.

وقال الدكتور جيسون نيولاند، أستاذ طب الأطفال بجامعة واشنطن في "سانت لويس" في الولايات المتحدة إن "مقاومة المضادات الحيوية تشكل خطرا متزايدا على الجميع؛ ومع ذلك، هناك بيانات محدودة عن الأطفال".

وأضاف - في بيان صحفي للجامعة - "أن الهدف من الدراسة هو تحديد ما إذا كانت المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج الأطفال في المستشفيات "دون المستوى الأمثل"، وهذا يعني أن الأطباء لا ينبغي أن يصفوا أي مضادات حيوية.

وأوضح نيولاند، الذي يدير برنامج الإشراف على مضادات الميكروبات في مستشفى سانت لويس للأطفال "يجب أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية متيقظين لأن الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية يؤجج مقاومة خطيرة للأدوية لدى الأطفال".

من جانبهم، قال باحثون إنه بتحليل البيانات بشأن ما يقرب من 12.000 مريض في 32 مستشفى للأطفال في الولايات المتحدة، تم وصف واحد أو أكثر من المضادات الحيوية لعلاج أو منع الالتهابات، ومن هؤلاء المرضى، تلقى 25 ٪ - أو ما يقرب من 3600 - على الأقل "مضاد حيوي واحد" غير مناسب.

ووفقا للدراسة، كانت أكثر الحالات شيوعا لاستخدام المضادات الحيوية غير المناسبة، المضادات الحيوية الخطأ لعدوى معينة بنسبة 27 %؛ واستخدام المضادات الحيوية لفترات طويلة بعد الجراحة لمنع حدوث إصابات في الموقع الجراحي بنسبة 17 %، والاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية بنسبة 11 % واستخدام المضادات الحيوية واسعة الطيف عندما يمكن استخدام دواء يستهدف نوعا معينا من البكتيريا بنسبة 11 %، وقد شكلت الالتهاب الرئوي، أو التهابات الجهاز التنفسي السفلي، وأكبر نسبة من الوصفات دون المثالية - 18 %.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

منذ حوالي 20 ساعة

أول صور من مسرح «مذبحة حدائق الأهرام»

منذ يوم

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

منذ يوم

من قلب الصين.. صحفى يكشف الوضع المرعب من داخل ووهان

الصور

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

الأكثر قراءة

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

قبرص تتحدى تركيا بشأن خطط التنقيب عن الغاز

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بث مباشر.. حفل الأوسكار 2020

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

المضادات الحيوية غير ضرورية فى مستشفيات الأطفال

كل ما تريد معرفته عن «فيتامين ب» وتأثيره على الأطفال

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

منوعات

خلال ساعات.. إطلاق مسبار فضائى لاستكشاف الشمس

بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقًا للبيئة

سعودية تقتل طفلتها الرضيعة بالخطأ

دراسة: الأمريكيون يموتون مبكرا رغم الإنفاق الصحي الضخم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. محمد ناجي يناقش «عن رائحة الشمس»

انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مفتاح رزق» بالأقصر

عبدالرحيم يوسف يناقش «المادة السوداء» بالنيل الثقافية الأربعاء

قوافل قصور الثقافة تجوب قرى الدقهلية