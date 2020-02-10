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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا: مستعدون لمساعدة الصين لاحتواء «كورونا»

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:45 ص
جستن ترودو
جستن ترودو
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أكد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأحد، أن بلاده على أهبة الاستعداد لمساعدة الصين إذا طلبت المزيد لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال «ترودو»، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته لإثيوبيا التي استمرت ثلاثة أيام، إن كندا قد استجابت بالفعل لطلب الصين بتزويدها بالمعدات الطبية، بما في ذلك أقنعة الوجه وغيرها من معدات الوقاية.

وأوضح أن تهديد الفيروس للصحة في كندا يبقى منخفضا، متابعا «التدابير التي اتخذناها على النحو الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية وكبير المسؤولين الطبيين لدينا فعالة حتى الآن».

وأضاف: «نواصل مراقبة الوضع على الصعيد الدولي، والعمل مع شركائنا، خاصة منظمة الصحة العالمية، للتأكد من أن كل ما نقوم به يتوافق مع ما يجب أن يحدث للحفاظ على سلامة الكنديين».

وتم تأكيد إصابة سبع حالات بفيروس «كورونا» الجديد في كندا، وقال تقرير صادر عن وكالة الصحة العامة إن هناك أربع حالات في مقاطعة «بريتش كولومبيا» وثلاث حالات في أونتاريو.

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