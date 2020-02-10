إصابة ضابطين أمريكيين فى هجمات استهدفت أفراد الشرطة بنيويورك (صور)

أصيب شرطيين اثنين أمريكيين، فى هجمات استهدفت شرطة نيويورك فى منطقة برونكس.وقال مفوض شرطة نيويورك ديرموت شيا - خلال مؤتمر صحفى نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إن ملازمًا تلقى طلقًا ناريًا فى ذراعه على يد رجل دخل إلى قسم الشرطة بالمنطقة 41، مشيرًا إلى المشتبه به المحتجز هو الشخص نفسه الذى أطلق النار على ضابط شرطة آخر ليل أمس السبت.وأوضح مفوض شرطة نيويورك أن "الأفعال البطولية لمن كانوا فى المبنى (أثناء الهجوم) وراء احتجاز المشتبه به، وهى كذلك سبب عدم قتل ضباط فى مخفر شرطة نيويورك"، لافتًا إلى أن منفذ الاعتداء استسلم بعد أن نفذت ذخيرته.وأضاف أن ضابطًا أصيب فى الذقن والرقبة فى حادث إطلاق نار فى سيارة تابعة للشرطة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتعافى كلا الضابطين بالكامل.ولفت مفوض الشرطة إلى أن مقاطع فيديو من داخل مخفر شرطة نيويورك تُظهر تفاصيل إطلاق النار، موضحًا أنه تم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعى.من جانبه، قال عمدة مدينة نيويورك بيل دى بلاسيو إن "هؤلاء الضباط تعاملوا مع الموقف المرعب بكل شجاعة ومهارة فائقة"، مؤكدًا أن محاولة اغتيال ضباط الشرطة بمثابة "هجوم علينا جميعا.. هجوم على المجتمع الديمقراطى المحترم ولا يمكن التسامح فيه".