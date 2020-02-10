يسرا بفستان فرعونى فى حفل الأوسكار 2020 (صور)

اختارت الفنانة المصرية يسرا إطلالة مميزة تعبر عن هويتها في حفل جوائز الأوسكار 2020 في دورته الـ92، وظهرت مرتدية فستان حرير أبيض مطرزًا باللون الذهبي بتصميم فرعوني، ومكياج هاديء وشعر منسدل يبرز جمال ملامحها.واستعدت "يسرا" التي تشارك في لجنة التحكيم، للحفل مع المذيعة ريا أبي راشد.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.وتشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال عام 2019، وهي الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا معًا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، كل من: «Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women».