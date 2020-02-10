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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمطار غزيرة تخمد حرائق غابات أستراليا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 04:08 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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أصدرت السلطات الأسترالية أوامر إجلاء بعد هطول أمطار غزيرة على سيدني والساحل الشرقي لولاية نيو ساوث ويلز، اليوم الإثنين، مثيرة فوضى في أكبر مدن أستراليا في الوقت الذي أطفأت فيه بعض حرائق الغابات المحتدمة منذ نوفمبر.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن أمطارا تراوح منسوبها بين 200 و400 مليمتر هطلت على منطقة سيدني حتى بلو ماونتنز وإلى الجنوب من تلك المنطقة، في مطلع الأسبوع، مما أدى إلى فيضان أنهار وإجبار أكثر من 60 مدرسة على إغلاق أبوابها اليوم الإثنين.

وحذر المكتب من أن الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى فيضانات تهدد حياة الناس في الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز، وقال أيضا إنه قد تحدث زوابع تتجاوز سرعتها 90 كيلومترا في الساعة.

وقالت هيئة الإطفاء الريفية بولاية نيو ساوث ويلز، مساء الأحد، إنه تم أخيرا إخماد أعنف حرائق الغابات بالولاية على الساحل الجنوبي بفضل الأمطار، واستمر هذا الحريق مشتعلا 74 يوما ودمر 312 منزلا وأحرق نحو 1.2 مليون فدان من الأراضي.

ومازال هناك 33 حريقًا مشتعلا حتى صباح الإثنين في الولاية، وتقع كلها في المناطق الجنوبية الشرقية التي من المتوقع أن تشهد هطول أمطار.

ورحب المزارعون بهذه الأمطار ولكنهم قالوا إنها لم تخلل أعماق الأرض بما يكفي لإنهاء الجفاف المستمر منذ ثلاث سنوات.

وساهم هذا الجفاف في موسم الحرائق المروعة التي أودت بحياة 33 شخصًا وما يقدر بمليار حيوان ودمرت أكثر من 2500 منزل وأحرقت أكثر من 28 مليون فدان من الأراضي منذ سبتمبر.

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