براد بيت منفردًا فى حفل الأوسكار 2020

حضر النجم العالمي براد بيت إلى حفل الأوسكار 2020، وحيدًا يرتدي بدلة رائعة مع ربطة عنق سوداء.ويتطلع «براد» للفوز بأول جائزة أوسكار عن أدائه في فيلم «One Upon a Time» في هوليوود - حيث يلعب دور رجل حيلة يدعى «Cliff Booth»، ويعد الفيلم واحدًا من أنجح الأفلام الأصلية لهذا العام، حيث تكلف الفيلم 90 مليون دولار، وحقق إيرادات وصلت إلى 368 مليون دولار إجماليا من حول العالم.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.وتشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال عام 2019، وهي الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا معًا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، كل من: «Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women».