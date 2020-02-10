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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤجل زيارتها للصين بسبب «كورونا»

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:49 ص
جاسندا أردرن
جاسندا أردرن
وكالات
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ذكر تقرير إخباري، اليوم الإثنين، أن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسندا أردرن أجلت زيارتها إلى الصين التي كان من المقرر أن تجري أوائل العام الجاري؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.
وذكرت القناة الأولى للتلفزيون النيوزيلندي، دون الإفصاح عن مصدر المعلومات، أنه كان من المقرر أن تجري أردرن زيارة إلى الصين تستغرق أسبوعًا غير أن الرحلات الجوية متوقفة حاليًا بسبب الحجر الصحي.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرج، أن رئيسة وزراء نيوزيلندا لن تزور الصين قبل انعقاد الانتخابات العامة في سبتمبر، وفقًا للتلفزيون النيوزيلندي، مضيفًا أن وزراء حكوميين آخرين سيسافرون إلى الصين في وقت لاحق من العام الجاري.

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