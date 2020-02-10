رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤجل زيارتها للصين بسبب «كورونا»

ذكر تقرير إخباري، اليوم الإثنين، أن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسندا أردرن أجلت زيارتها إلى الصين التي كان من المقرر أن تجري أوائل العام الجاري؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.وذكرت القناة الأولى للتلفزيون النيوزيلندي، دون الإفصاح عن مصدر المعلومات، أنه كان من المقرر أن تجري أردرن زيارة إلى الصين تستغرق أسبوعًا غير أن الرحلات الجوية متوقفة حاليًا بسبب الحجر الصحي.وأفادت وكالة أنباء بلومبرج، أن رئيسة وزراء نيوزيلندا لن تزور الصين قبل انعقاد الانتخابات العامة في سبتمبر، وفقًا للتلفزيون النيوزيلندي، مضيفًا أن وزراء حكوميين آخرين سيسافرون إلى الصين في وقت لاحق من العام الجاري.