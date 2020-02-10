النجم العالمى خواكين فينيكس يصل إلى حفل الأوسكار 2020 (صور)

وصل النجم العالمي خواكين فينيكس إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، حيث ظهر على السجادة الحمراء ببدلة سوداء، كما ارتدى نظارة شمس سواء اللون.ويعتبر "فينيكس" المرشح الأبرز للفوز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل خلال هذا العام، بأداءه القوي والمتميز في فيلم "الجوكر" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.وتشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال عام 2019، وهي الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا معًا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، كل من: «Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women».