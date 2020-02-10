ترامب يسعى لخفض كبير فى المساعدات الخارجية

قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب سيقترح خفض مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية في ميزانية السنة المالية 2021 التي سيتقدم بها للكونجرس، وسوف يسعى لزيادة المخصصات المالية لمجابهة التهديدات الاقتصادية المتنامية من الصين وروسيا، وفقًا لما ذكرته «سكاي نيوز».وسعى ترامب، وهو جمهوري، في اقتراحه لميزانية العام الماضي إلى خفض المساعدات الخارجية لكنه واجه مقاومة شديدة من الكونجرس ولم ينجح في سعيه، وستنشر أحدث ميزانية لترامب، الإثنين، وهي مسودة اقتراحاته في مجال الإنفاق، ولا يُرجح مرة أخرى أن تنال الموافقة خاصة في سنة انتخابات.وقال مسؤول في الإدارة إن ترامب سوف يسعى إلى خفض نسبة 21% من المساعدات الخارجية ضمن اقتراح يطلب تخصيص 44.1 مليار دولار لها في السنة المالية المقبلة بعدما كانت 55.7 مليار دولار في ميزانية السنة المالية 2020 السارية حاليًا.