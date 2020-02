نجمة تحضر فطيرة ديك رومى فى حفل أوسكار 2020 (صور)

أحضرت النجمة جوليا باترز، أصغر الحاضرين في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، فطيرة ديك رومي في حقيبتها الصغيرة.وعلقت على هذا الأمر، قائلة: «لا أحب بعض الأطعمة هنا».و«باترز» شاركت في فيلم «Once Upon a Time in Hollywood»، بطولة الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو والممثل العالمي براد بيت، وهو ضمن الأفلام المرشحة لحصد جائزة أفضل فيلم في حفل الأوسكار.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.وتشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال عام 2019، وهي الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا معًا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، كل من: «Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women».