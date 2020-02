كريسى ميتز وديانى وارين فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020

ظهرت دياني وارين الموسيقية الأمريكية والملحنة الغنائية، ببدلة كلاسيكة باللون الفضي خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 بعام 2020، وكانت المطربة برفقة كريسي ميتز البالغة من العمر 39 عامًا التي ارتدت فستان أحمر اللون.وتم ترشيح أغنية "I Standing With You" من فيلمها "Breakthrough" أثناء عرضه، لجائزة أفضل أغنية أصلية، التي كتبها دياني وارين وتعتبر الأكثر ترشيح لأغانيها ضمن أفضل الأغاني.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.وتشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال عام 2019، وهي الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا معًا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، كل من: «Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women».