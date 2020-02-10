المطربة جانيل موناى بملابس غريبة فى حفل الأوسكار 2020

انطلقت فعاليات السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح دولبي بولاية لوس أنجلوس، بحضور المطربة جانيل موناي.وارتدت جانيل موناي ملابس غربية وفستان غير تقليدي بماركة شركة رالف لورين الأمريكية، ومن المقرر أن تغني خلال الحفل.وانطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، المقام على مسرح «دولبي» في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.وتشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال عام 2019، وهي الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا معًا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، كل من: «Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women».