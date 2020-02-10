أبطال «1917» يظهران على الريد كاربت فى الأوسكار 2020

انطلقت فعاليات السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار والمقام على مسرح دولبي بولاية لوس أنجلوس، بمشاركة الكثير من نجوم هوليوود.وكان من أول الحاضرين لحفل الأوسكار أبطال الفيلم التاريخي المرشح لأكثر من جائزة النجميين جورج ماكاي وديان شارليز شابرمان، حيث بدا بمظهر أنيق أحتفالا بالعرس العالمي.وستقام جوائز الأوسكار الثانية والتسعين على مسرح "Dolby" في هوليوود، وسيتم بثها على الهواء مباشرة على قناة "ABC" في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة، حيث سيتم بث الأوسكار على الهواء مباشرة في أكثر من 225 دولة ومنطقة حول العالم.وأعلنت في لوس أنجليس الأمريكية القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار، ونال فيلم (الجوكر) الحصة الأكبر من الترشيحات، وذلك بـ11 ترشيحًا، وفي المرتبة الثانية، جاءت أفلام (الأيرلندي) و(1917) و(ذات مرة في هوليوود) وذلك بعشرة ترشيحات لكل منها.