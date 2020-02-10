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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأقباط يبدأون صوم نينوى.. اليوم

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:13 ص
أ الكنيسة القبطية
أ الكنيسة القبطية
مونيكا جرجس
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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، صوم نينوي والمعروف بصوم يونان؛ إذ يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة الكنيسة، القداسات الإلهية على مدار ثلاث أيام.

وفقًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن صوم يونان يقع دائمًا قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، وتصومه الكنيسة تشبّهًا بالنبي يونان، وذلك لأنه يهيئ أذهان الأقباط للصوم الكبير، ومدة صوم يونان ثلاثة أيام، ويبدأ عادة يوم الإثنين وينتهي بفصح يونان وذلك يوم الخميس.

وتبدأ صلوات القداس الإلهي في صوم نينوى ظهرًا، وتصلي فيه صلوات المزامير السادسة والتاسعة والثالثة.

ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية فى أيام البابا إبرآم بن زرعة السرياني (976- 979م) البطريرك الـ62 في القرن العاشر.

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