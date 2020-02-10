«بيردز أوف براى» يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

تصدر فيلم الحركة والمغامرة "بيردز أوف براي" إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته مارجو روبي وروزي بيريز وإيوان مكريجور، إيرادات بلغت 25ر33 مليون دولار.وتراجع للمركز الثاني فيلم الحركة والكوميديا "باد بويز فور لايف"، والذي يشارك في بطولته ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز، محققا إيرادات بلغت 12 مليون دولار.وجاء في المركز الثالث فيلم الحرب والدراما "1917"، الذي يشارك في بطولته أندرو سكوت وجورج ماكاي ودانيال ميس، محققا إيرادات بلغت 9 ملايين دولار.واحتل المركز الرابع فيلم المغامرة والكوميديا "دوليتل"، الذي يشارك في بطولته روبرت داوني وأنطونيو بانديراس ومايكل شين، محققا إيرادات بلغت 66ر6 مليون دولار.وحل في المركز الخامس فيلم الحركة والمغامرة "جومانجي: ذا نيكست ليفل"، والذي يشارك في بطولته دوين جونسون "ذا روك" وجاك بلاك وكيفن هارت، محققا إيرادات بلغت 53ر5 مليون دولار.