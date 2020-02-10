ارتفاع وفيات «كورونا» في الصين إلى 902 حالة

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 2618 حالة، بالإضافة إلى وفاة 91 حالة بين المصابين مع نهاية التاسع من فبراير الجاري.وجاء في بيان مفوضية الصحة في هوبي أن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا على مستوى البلاد ارتفع إلى 902 حالة على الأقل من بينهم 871 في هوبي وحدها.وأضاف البيان أن عدد الإصابات المؤكدة في إقليم هوبي وحدة بلغ حتى الآن 29 ألفا و631 شخصا يتلقى منهم العلاج 22 ألفا و160 شخصا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.