تكليف لجنة لمعاينة خسائر حريق كافتيريا النورس بالإسماعيلية

أعلن المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، تكليف لجنة مع ساعات الصباح الأولى؛ لمتابعة حريق كافتيريا النورس بطريق البلاجات، ورصد الخسائر التي حدثت بها وبالمحلات المجاورة.وأشار «عثمان» إلى أن مجلس الإدارة اطمئن أولا أنه لا توجد خسائر في الأرواح، كما سيتم متابعة تقرير الحماية المدنية لمعرفة أسباب الحريق، ومدى الخسائر التي حدثت بالكافتيريا والمحلات الملاصقة لها.