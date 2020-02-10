رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» يناقش آليات تنفيذ استراتيجية «الأخلاق»

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:14 ص
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
طباعة
استعرضت أمانة الهيئات الاستشارية في حزب مستقبل، برئاسة العامرى فاروق العامرى، خلال اجتماعها التنظيمي الدوري، آليات تنفيذ "استراتيجية الأخلاق"، لتقديم القدوة من خلال المبادرات الاجتماعية والثقافية لطلاب المدارس، وذلك بحضور الأمناء المساعدين، محمود الجارحي، ونجلاء النجار، وسيف الدين مصطفى، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة بكامل تشكيلها.

وقال العامري فاروق، أمين شئون الهيئات الاستشارية، إن الأخلاق والقيم الخاصة بالمجتمع، تعد مشكلة حتمية تواجه المجتمع المصري، ويجب البحث عن حلول واقعية تمس المواطن لمعالجة هذا الخلل، الذي بات واضحا في سلوك النشئ سواء في المدارس أو في الجامعات.

وأضاف "العامري"، أن الغرض من الاستراتيجية الاهتمام بـ"الإنسان" كثروة حقيقية وحتمية المحافظة عليه ضرورة لتماسك الشعب المصري والعودة للأخلاقيات مرة أخرى، في ظل تراجع دور "القدوة" وغياب "الرمز" لدى الشبابٌ.

وأشار "فاروق" إلى قيام أمانة الهيئات الاستشارية بمناقشة الاستراتيجية على مدار الثلاثة أشهر الماضية، حتى تم الانتهاء من إعداد وثيقة تعد كمرجعية شاملة للأخلاقيات في المجتمع، لإبراز القدوة ومدى تأثيرها على النشئ، وذلك من خلال العمل على دراسة سمات الشخصية المصرية وأسباب تغيير الذوق العام، وغياب صور التلاحم والتماسك الأسري كصلة الرحم، والترابط وآداب الحوار.

وأشار "فاروق"، إلى أن استراتيجية الأخلاق، أضافت محور مستحدث يسمى "التربية الذكية"، ليتم من خلاله إبراز القدوة وتقديمها للأطفال والنشئ من خلال استخدام الهواتف الذكية ووسائل الاتصال الحديثة، للتماشي مع التطور التكنولوجي، وللوصول للطفل الذي بات يتعامل بالهواتف المحمولة الذكية.

وأوضح "فاروق"، أن استراتيجية الأخلاق، تأتي تماشيا مع استراتيجية حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بتقديم الخدمات والمبادرات للمواطنين على أرض الواقع، فضلا عن الاهتمام بالقضايا المهمة والمتشابكة والتي تمس المواطنين بشكل مباشر، في إطار سياسة الحزب بدعم الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

من قلب الصين.. صحفى يكشف الوضع المرعب من داخل ووهان

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

منذ حوالي 3 ساعات

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

منذ يوم

محمد رمضان لقائد الطائرة: «آسف وأنا تحت أمرك»

الصور

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

الأكثر قراءة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

اعتقال أمريكي حاول اغتيال ترامب

تراجع جديد في سعر الدولار اليوم

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

كل ما تريد معرفته عن «فيتامين ب» وتأثيره على الأطفال

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

منوعات

بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقًا للبيئة

سعودية تقتل طفلتها الرضيعة بالخطأ

دراسة: الأمريكيون يموتون مبكرا رغم الإنفاق الصحي الضخم

«تحدي تناول البيض النيء» يصل مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. محمد ناجي يناقش «عن رائحة الشمس»

انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مفتاح رزق» بالأقصر

عبدالرحيم يوسف يناقش «المادة السوداء» بالنيل الثقافية الأربعاء

قوافل قصور الثقافة تجوب قرى الدقهلية