«مستقبل وطن» يناقش آليات تنفيذ استراتيجية «الأخلاق»

استعرضت أمانة الهيئات الاستشارية في حزب مستقبل، برئاسة العامرى فاروق العامرى، خلال اجتماعها التنظيمي الدوري، آليات تنفيذ "استراتيجية الأخلاق"، لتقديم القدوة من خلال المبادرات الاجتماعية والثقافية لطلاب المدارس، وذلك بحضور الأمناء المساعدين، محمود الجارحي، ونجلاء النجار، وسيف الدين مصطفى، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة بكامل تشكيلها.وقال العامري فاروق، أمين شئون الهيئات الاستشارية، إن الأخلاق والقيم الخاصة بالمجتمع، تعد مشكلة حتمية تواجه المجتمع المصري، ويجب البحث عن حلول واقعية تمس المواطن لمعالجة هذا الخلل، الذي بات واضحا في سلوك النشئ سواء في المدارس أو في الجامعات.وأضاف "العامري"، أن الغرض من الاستراتيجية الاهتمام بـ"الإنسان" كثروة حقيقية وحتمية المحافظة عليه ضرورة لتماسك الشعب المصري والعودة للأخلاقيات مرة أخرى، في ظل تراجع دور "القدوة" وغياب "الرمز" لدى الشبابٌ.وأشار "فاروق" إلى قيام أمانة الهيئات الاستشارية بمناقشة الاستراتيجية على مدار الثلاثة أشهر الماضية، حتى تم الانتهاء من إعداد وثيقة تعد كمرجعية شاملة للأخلاقيات في المجتمع، لإبراز القدوة ومدى تأثيرها على النشئ، وذلك من خلال العمل على دراسة سمات الشخصية المصرية وأسباب تغيير الذوق العام، وغياب صور التلاحم والتماسك الأسري كصلة الرحم، والترابط وآداب الحوار.وأشار "فاروق"، إلى أن استراتيجية الأخلاق، أضافت محور مستحدث يسمى "التربية الذكية"، ليتم من خلاله إبراز القدوة وتقديمها للأطفال والنشئ من خلال استخدام الهواتف الذكية ووسائل الاتصال الحديثة، للتماشي مع التطور التكنولوجي، وللوصول للطفل الذي بات يتعامل بالهواتف المحمولة الذكية.وأوضح "فاروق"، أن استراتيجية الأخلاق، تأتي تماشيا مع استراتيجية حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بتقديم الخدمات والمبادرات للمواطنين على أرض الواقع، فضلا عن الاهتمام بالقضايا المهمة والمتشابكة والتي تمس المواطنين بشكل مباشر، في إطار سياسة الحزب بدعم الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة.