طارق الشناوى: نادية لطفى سبب إنتاج فيلم «المومياء»

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنانة نادية لطفي موهوبة ومبدعة، لافتًا إلى أنها اختارت أن تكون إنسانة قبل كونها فنانة.وأضاف «الشناوي»، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، أن اسم نادية لطفي فيه إيقاع موسيقي، مشيرًا إلى أنها لم تبحث يومًا عن رصيد أدوارها قبل أن تسأل: «هقدم إيه للناس؟»، ضاربًا المثل بفيلم «المومياء» الذي قدمت فيه دورًا مهمًا لأنها عاشقة للمخرج شادي عبدالسلام ومدركة أنه مخرج استنثائي.وأوضح أنه لولا موافقتها على تأدية دورها في الفيلم وهو من إنتاج الدولة لم يكن سينتج أصلًا، حيث لابد أن يكون هناك نجم ووجودها جعل المشروع يتم ليكون الفيلم من أهم أفلام السينما المصرية.