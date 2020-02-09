الفنان السودانى على مهدى يزور مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى (صور)

زار الفنان السوداني علي مهدي، الأمين العام للهيئة الدولية للمسرح «ITI UNESCO» المقر الدائم لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة وإدارة المهرجان المتمثلة في رئيسه ومؤسسه الفنان الشاب مازن الغرباوي.من جانبه أشاد «مهدي» بالاستعدادات المكثفة والجهود التي يبذلها فريق عمل المهرجان حتى تخرج الدورة الخامسة إلى النور، مؤكدا أن الدورة المقبلة والتي تمثل نصف عقد من عمر المهرجان ستشهد نجاحًا كبيرًا.واختتم «مهدى» حديثه بأن المهرجان استحق بجدارة أن يوضع على قاعدة البيانات الخاصة بكبرى المهرجانات الدولية، حيث ساهم في تحقيق حراكا مسرحيًا أفريقيا وعربيًا.يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق فعالياته مطلع أبريل المقبل، وتترأسه شرفيًا الفنانة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان محمد صبحي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويديره تنفيذيًا الفنان طارق صبري، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف، والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO.