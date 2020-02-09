«عربية النواب» تستعرض تجربة الأوقاف في دعم العلاقات المصرية العربية

أكد أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن اللجنة وجهت دعوة رسمية لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لشرح تجربة الوزارة في دعم العلاقات المصرية العربية.وتستضيف اللجنة في صحبة وزير الأوقاف غدا الإثنين نخبة من ضيوف الدول العربية المشاركين في المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم، المنعقدة بالقاهرة كأنموذج لهذه العلاقات الوطيدة، ومكانة مصر في عالمها العربي والإسلامي ودورها في نشر الفكر الوسطي المستنير.وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية، أن اللجنة ستقوم بتكريم وزير الأوقاف تقديرا لجهوده ودور وزارة الأوقاف في توطيد العلاقات المصرية العربية، وترسيخ مكانة مصر كقلعة للفكر الوسطي في العالم كله بصفة عامة وفي العالم العربي بصفة خاصة.