المصري المتزوج من عجوز بريطانية: الحب تفاهم.. وزوجتي ليست غنية

قال الشاب المصري محمد إبراهيم، المتزوج من بريطانية تجاوز عمرها سبعين عامًا، إنه تعرف عليها على "فيسبوك" وتزوجها عندما زارت مصر لأول مرة، متابعًا: "حاليًا نوثق أوراق الزواج".وأضاف إبراهيم خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري: "زوجتي لا تملك المال كما زعم البعض وتعيش بمعاشها الشهري".وتابع الشاب المصري: "ارتبطت بزوجتي أما حسينا بتفاهم مع بعض".واستكمل: "مش زعلان من المصريين اللي بيهاجموني على السوشيال ميديا، وكل واحد حر في حياته".كما أشار إلى أنه بحث عن بريطانية خوفًا من ارتفاع نسب الطلاق، متابعًا: "بنات بلدي أحسن بنات في الدنيا".وكشف أنه لم يتقدم بطلب للحصول على جواز السفر الإنجليزي، معقبًا: "فخور بجنسيتي المصرية".واختتم: "الحب تفاهم وسعادة، ومش ذنبي إن الناس مادية، والحديث على أن هذه السيدة غنية أمر غير صحيح على وجه الإطلاق، وأنا راجل مستريح ماديًا، وأولادها كلموني وقالوا لي إنك بعتني بها أكثر منهم".