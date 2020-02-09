«سنجر»: بريطانيا بدأت تفيق لخطورة الإخوان الإرهابية

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسة الدولية بجامعة بورسعيد، إن رئيس الوزراء البريطاني ينظر بعين الاعتبار لقرارات البيت الأبيض الأمريكي الذى أعلن العام الماضى إدراج الإخوان كجماعة إرهابية.وأضاف سنجر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إنجلترا بدأت تفيق وتشعر بخطورة الإخوان، مشيرًا إلى أن الغرب نظر الأن بشكل واضح إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تهدف إلى العنف وإشعال الصراع الطائفي بين المسلمين والمسيحيين في الدول.وتابع أن دعوات البرلمان البريطاني بإدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، تأخرت كثيرًا، لافتًا إلى أن بريطانيا كانت حاضنة للإخوان لكنها بدأت تكشف عن سياسة جديدة محترمة ومتطورة.