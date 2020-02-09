9 أسباب تؤدي للإصابة بانتفاخ أسفل العينين.. ما هو العلاج؟

- الإكثار من تناول الملح:

- البكاء:

- عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم:

- الحساسية:

- التدخين:

- التهابات العين:

- انسداد القناة الدمعية:

- الإصابات:

- مرض جريفز:

- العلاج:

يعتبر الانتفاخ الذي تصاب به بعض النساء أسفل عيونهن من أكثر المشكلات التي تؤرقهن، ولا تتطلب تلك الحالة أي علاج، وتتلاشى في الغالب من تلقاء نفسها، لكن يجب أيضًا معرفة أن هذا الانتفاخ قد يكون إشارة دالة في بعض الأحيان على الإصابة بمشكلة صحية بسيطة أو أكثر خطورة.ويرصد الدكتور رامي صلاح الدين، أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، لـ«الدستور»، أبرز 9 أسباب قد تؤدي للإصابة بانتفاخ أسفل العينين.يجب معرفة أن الإكثار من تناول الملح أو الصوديوم أمر غير جيد بالنسبة للصحة وللمظهر، فالصوديوم الزائد يجعل الجسم يحتفظ بالمياه، وهو ما قد يؤدي لحدوث انتفاخ في الوجه والجسم، وهو ما يشيع حدوثه في الصباح بعد تناول وجبة مملحة، لكن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز، الزبادي، البطاطس والمشمش المجفف - قد تفيد في مقاومة الملح.البكاء يتسبب في تجميع السوائل حول العينين، ما يؤدي لحدوث انتفاخ لفترة قصيرة.عدم الحصول على قدر كاف من النوم ليلا أمر قد ينتج عنه حدوث انتفاخ أسفل العين، وهو ما يمكن أن يتسبب أيضا في تساقط الجفون، احمرار العينين وظهور دوائر سوداء أسفلهما.تتسبب في تراكم وتجميع السوائل بالجيوب الأنفية وحول العينين، وهو ما قد يتسبب في حدوث انتفاخ أسفل العينين، كما يمكن أن تصيب العينين باحمرار، حكة وتدميع، ومن أبرز مسببات الحساسية: اللقاح، الغبار، العفن، الدخان، التلوث، الغضب، الفرو الحيواني، المواد الكيميائية والعطور.تدخين السجائر، الشيشة والسيجار أمر قد ينتج عنه تهيج العينين، ويمكن بالإقلاع عن التدخين الايجابي والسلبي منع الإصابة بانتفاخ أسفل العين.الالتهابات قد تسبب في حدوث تورم أو انتفاخ أسفل إحدى العينين أو كليهما، وقد تحدث الإصابة بتلك الالتهابات إما في العين أو في الجفن، ولهذا ينصح بتجنب لمس أو حك العينين، إذ يزول الالتهاب عادة خلال أسبوع، وإن طالت المدة عن ذلك، فربما تكون الحالة بحاجة لعلاج مضاد حيوي.عند انسدادها تتجمع السوائل التي تسير بها وهي دموع ومياه طبيعية حول العينين، ما يمكن أن يؤدي لحدوث انتفاخ تحت العين، وتشيع تلك الحالة لدى الأطفال الرضع ويمكن أن يصاب بها الأطفال والبالغون كذلك.الإصابات التي تنتج عن خدوش صغيرة في محيط العين بسبب الأظافر أو فرش المكياج، ويمكن أن تتسبب في حدوث انتفاخات أسفل العين.يُعرف أيضًا باسم مرض العين الدرقية، ويظهر حين يحدث خلل في الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية، وقد يحدث أيضا في بعض الأحيان عند الإفراط في تناول أدوية الغدة الدرقية، وهناك إحصاءات تشير إلى أن حوالي 30 % من الأشخاص المصابين بهذا المرض يعانون من مشكلات في أعينهم، منها انتفاخ العينين وتورم أسفلهما، وهو ما يحدث لأن المرض يحدث تغييرات بالأنسجة حول العينين.بالنسبة للعلاج، فإن انتفاخ أسفل العين عادة ما يزول من تلقاء نفسه في معظم الحالات، وإن الحاجة للعلاج تعتمد على السبب، وقد تستدعي الحالة أحيانا أدوية مضادة للحساسية، أدوية مضادة للفيروسات، مضادات حيوية، مراهم مضادة للجراثيم، قطرات عين مضادة للبكتيريا وقطرات العين الستيرويد، او الاستعانة ببعض العلاجات المنزلية مثل الكمادات الباردة، أكياس الشاي وتدليك الوجه.