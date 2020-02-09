أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

العديد من المواقف التي مرت بها المطربة اللبنانية صباح طوال تاريخها الفني، وكان من أبرزها في بداية مشوارها الفني، حينما كانت طفلة وعرضتها عليه المنتجة آسيا داغر عام 1942، رفضها فريد الاطرش وقال لها «صوتك عامل زي المعزة»، إلا أنها استمرت في التدريب واشتهرت بعد ذلك، ومن أهم المواقف التي تعرضت لها صباح، كان سحب الجنسية المصرية، من قبل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهو ذاته من منحها تلك الجنسية.

وهي الواقعة التي روتها صباح للمؤلف أيمن سلامة، الذي وضعها ضمن أحداث مسلسل "الشحرورة" وقد منعت صباح من دخول مصر وكذلك صدر قرار بحظر إذاعة أغنياتها في الدول العربية ومقاطعتها، نظرًا للقاءها مع مطرب يهودي كانت تعرفه منذ الطفولة لأنه عاش في لبنان قبل أن يغادرها لإسرائيل، فقابلته صدفة وتحدثا واستعادا ذكريات الطفولة.

وما إن علمت الصحف العربية بهذا اللقاء فضخمت الأمر وصدر قرار الحظر إلى أن استطاعت الشحرورة لقاء الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس حافظ الأسد فرفع عنها الحظر.

وقد قامت الفنانة صباح بأداء دورها في فيلم نار الشوق، الذي دارت أحداثه بين مصر ولبنان في العام 1970، دون أن تتمكن من دخول مصر، واستعان المخرج بشخصية "دوبلير" لإداء مشهد وجود صباح بسيارة الفنان رشدي أباظة بالقرب من كوبري قصر النيل، وهو المشهد الخارجي الوحيد بالفيلم الذي كان يجب أن تظهر فيه صباح بشوارع مصر، أما باقي مشاهد العمل فلم يكن هناك حاجة لظهورها بالخارج، وهو ما سهل تصوير باقي مشاهدها بلبنان.

وقد غنت صباح في بداية الفيلم،"سلمولي على مصر"، وهي الأغنية التي أكدت من خلالها مدى شوقها لدخول مصر، وقد حقق الفيلم نجاح كبير، واستطاعت صباح العودة إلى مصر، وكذلك عادت لها الجنسية المصرية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

