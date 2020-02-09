وفاة رضيع عُثر عليه داخل كيس في أسوان

عثر أهالى قرية النزل بمركز إدفو بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، على طفل رضيع داخل كيس بلاستيكى لونه أسود، ولكنه توفى بعد وصوله للمستشفى بمدة قصيرة.وتلقى مرفق إسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، إخطارًا يفيد بالعثور على طفل رضيع، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى.وتلقت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن، إخطارًا يفيد بعثور أهالى قرية النزل بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، على طفل رضيع داخل كيس بلاستيكى لونه أسود، وعلى الفور تم إبلاغ مرفق الإسعاف لنقله للمستشفى لإنقاذه، إلا أنه بعد وصوله إلى المستشفى بمدة قصيرة توفي مباشرة، وتحررت المحاضر اللازمة بالواقعة، وتتولى النيابة العامة تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الحقائق.