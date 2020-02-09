رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سمير فرج: مبدأ سرية الجيوش انتهى في عصر العولمة

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:35 م
سمير فرج
سمير فرج
أحلام عبدالرحمن
طباعة
علق اللواء سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، على ارتفاع تصنيف الجيش المصري وفقًا لمؤسسة جلوبال فاير باور للمركز التاسع عالميًا، وهي أهم المنظمات المصنفة لترتيب الجيوش في العالم حيث إنها تصدر ترتيبات سنوية وفقًا لتصنيفات وتقنيات دقيقة في شهر يناير، قائلًا إن قفزة مصر لثلاثة مراكز تمثل فخر كبير لمصر، مشيرًا إلى أن المؤسسة تنظم الترتيب وفقًًا للأسلحة التقليدية وليست النووية.

وأضاف فرج خلال لقائه ببرنامج "القاهرة الآن"، أن مبدأ سرية الجيوش انتهي في عصر العولمة مع وجود معارض وبيوتات الأسلحة في العالم التي تعرض أسلحتها للعالم، مشيرًا إلى أن جلوبال فاير باور هي منظمة عملها طوال العام مستمر لحساباتها الدقيقة فيما يخص ممتلكات الدول العسكرية التي اقتنتها على مدار العام.
وأشار إلى أن السرية الآن في جيوش الدول تتعلق فقط بالأفكار والاستراتيجية، وهذا ما تتبعه مصر الآن مقارنة بالسابق.

وفسر فرج تراجع مرتبة إيران العسكرية وسط الجيوش، إلى أن أساس قوامها العسكري يعتمد على الحرس الثوري وليس الجيش، فالأخير يكون ولائه للدولة فقط، أما الحرس الثوري فولاؤه الرئيسي للخميني، وهذا تراجع كبير مقارنة بالسابق كانت إيران تسبقنا بخطوات.

وأردف:"مصر أصبحت أقوى من الجيش الإسرائيلي فيما يخص الأسلحة الاقتصادية، لكن تل أبيب لا تعتمد على الأسلحة التقليدية فقط، بل تعتمد على أسلحة الردع النووي".

وأوضح فرج أن معايير المؤسسة تعتمد على أمور مهمة أولها العتاد الديموجرافي للقوة العسكرية يليها ترتيب القوة البحرية، وهذا تقدمت فيه مصر لشرائها 4 غواصات حديثة من ألمانيا، ولأول مرة تشهد مصر إطلاق صواريخ من غواصه تحت الماء، وهذا يعكس أهميتها لصعوبة استهدافها.

ولفت إلى أن الحرب الإلكترونية أيضًا تعتبر معيارًا مهمًا للمؤسسة للحكم على الأمور، والحرب الإلكترونية تتم عبر الصيد الإلكتروني وتعطيل شاشات الطائرات المحاربة، ويتم تعقب الترددات مهما تم تغييرها ولهذا الحرب الإلكترونية أصبحت معيارًا مهمًا في تقييم الجيوش.

وأشار إلى أن مصر تقدمت أيضًا في الحرب الإلكترونية، لشرائها قمر صناعي عسكري لأول مرة للاتصالات والمعلومات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

تراجع جديد في سعر الدولار اليوم

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عائد من «ووهان» يكشف أسباب نقله لمستشفى النجيلة

منذ حوالي 11 ساعة

أول صور من مسرح «مذبحة حدائق الأهرام»

منذ أقل من ساعتين

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصور

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

الأكثر قراءة

مقتل 10 تكفيريين في إحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء

اعتقال أمريكي حاول اغتيال ترامب

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

تراجع جديد في سعر الدولار اليوم

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقًا للبيئة

سعودية تقتل طفلتها الرضيعة بالخطأ

دراسة: الأمريكيون يموتون مبكرا رغم الإنفاق الصحي الضخم

«تحدي تناول البيض النيء» يصل مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. محمد ناجي يناقش «عن رائحة الشمس»

انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مفتاح رزق» بالأقصر

عبدالرحيم يوسف يناقش «المادة السوداء» بالنيل الثقافية الأربعاء

قوافل قصور الثقافة تجوب قرى الدقهلية