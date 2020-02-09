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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:32 م
هند رستم
هند رستم
وائل توفيق
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رفضت الفنانة هند رستم المشاركة في فيلم أبي فوق الشجرة، بعدما رشحها الفنان عبد الحليم حافظ، قبل أن يذهب الدور للفنانة الراحل نادية لطفي.
وقالت بسنت رضا ابنة الفنانة هند رستم، أن والدتها رفضت المشاركة في الفيلم، لأنها لم تُعجب بقواعد المخرج حسين كمال الذي قام بتعديل المشاهد التي اعترضت عليها "رستم"، ففي أحد المشاهد كان من المفترض أن يظهر "حليم" للمرة الأولى، ورأت "رستم" أن المشهد يقوم على أن ترقص على وسطها مرآة صغيرة يظهر فيها وجه "حليم"، وقالت "إزاي يظهر وش عبد الحليم على وسطي".
لم يكن المشهد مناسبًا للفنانة هند رستم، كما أنها اعترضت على عدد القبلات الكثيرة في الفيلم، وقالت: "ليه يظهر عبد الحليم على وسطي واتباس 70 بوسة".
وكان من ضمن الأسباب التي دفعت هند رستم لرفض الفيلم، اعتراضها على الأجر الذي عرضته عليها شركة صوت الفن.
غضب "حليم" من رفض هند رستم المشاركة في الفيلم، وتعجب من رفضها بأن تشارك بالبطولة أمامه في الفيلم.

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