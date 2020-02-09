انهيار منزل مكون من 3 طوابق فى شبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، انهيار منزل مكون من 3 طوابق بمنطقة الشرقاوية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد انهيار منزل رقم 8 بشارع حسين متولى مهران بمنطقة الشرقاوية بحى غرب شبرا الخيمة دون خسائر بشرية.وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الانهيار، وتبين من المعاينة الأولية أن المنزل صادر له قرار ترميم ومكون من 3 طوابق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.