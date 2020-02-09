«لص بغداد» ينافس السينما العالمية في الولايات المتحدة

ينطلق عرض الفيلم المصري لص بغداد في الولايات المتحدة بدار عرض Regal Garden Grove في ولاية كاليفورنيا.ويعرض العمل بداية من 14 من شهر فبراير الجاري، في توقيتين للعرض في السابعة والتاسعه والنصف مساءً، على أن يعرض يومي الـ15 والـ 16 من نفس الشهر أيضًا.ويعرض الفيلم الأمريكي الشهير fast and furious في جزئه التاسع، في نفس دور العرض الشهيرة في أمريكا، إضافة إلى عرض عدة أعمال أمريكية شهيرة في نفس الوقت.وينطلق العمل خلال الفترة الجارية في عدد من قاعات السينما العالمية في أمريكا وكندا، حيث من المفترض أن يتم عرض العمل مترجم باللغة العربية، تحت نوعية أفلام التشويق والفانتازيا، ليصبح العمل هو الأول من نوعه في تاريخ السينما المصرية، التي يتم عرضها بهذا الشكل في عدد كبير من دول العالم الغربي.وحقق الفيلم أكثر من 35 مليون جنيه بعد عرضه بأسبوعين تقريبًا في مصر وعدد من الدول العربية، ليصبح العمل من الأفلام المرشح زيادة إيراداتها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هذا الموسم ممتد إلى شهر رمضان المقبل، كما أن عرضه في أوروبا وأمريكا يعد بمثابة سوق جديدة يتيح فكرة زيادة إيراداته بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.الفيلم بمثابة نقلة نوعية للسينما المصرية، حيث تدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، حيث يسعى البطل لتجميع أربعة مفاتيح تخص مقبرة الاسكندر الأكبر، فيقوم بالسفر لأربع دول مختلفة من أجل إيجاد هذه المفاتيح.كما أن العمل من المنتظر أن يتم صناعه أجزاء أخرى له على شاكله الفيلم العالمي National Treasure وTomb Raider، حيث انتهت قصة جزئه الأول ببحث بطله محمد عادل إمام عن مقبرة في الصين، ليتم نهاية قصة العمل بشكل يتيح صناعة أكثر من جزء آخر، وهو ما أعلن عنه صناع الفيلم مسبقًا.فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.