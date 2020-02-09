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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صناع «الهيبة» يلجأون لسوريا بسبب أوضاع لبنان

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:18 م
الهيبة
الهيبة
محمد مجدي
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حقق المسلسل اللبناني "الهيبة" ردود أفعال إيجابية خلال عرض 3 مواسم متتالية حيث استطاع أن يجد له جمهور كبير في مختلف الدول العربية، بسبب قصته التي تتناول قصة حب بين الفنان تيم الحسن والفنانة سيرين عبد النور، إلاّ أن هذا الحب يقابل العديد من المشاكل التي تدخل فيها صراعات السلطة والمال في إطار من الدراما الاجتماعية التشويقية.

وكشقف مصدر، لـ"الدستور"، أن مخرج العمل في جزئه الرابع سامر البرقاوي، قرر عدم التصوير في لبنان بسبب الأوضاع المتوترة هناك، حيث اختار سوريا لتكون بديلة للوكيشن الخاص بمشاهد المسلسل انتظارُا لهدوء الأجواء في بيروت، خاصة وأن الأجزاء الثلاثة السابقة تم تصويرها هناك.

العمل يقوم بتأليفه الكاتب فؤاد حميرة في هذه النسخة بديلًا لباسم السلكا، يضم بجانبه ورشة كتابة تضم عدد كبير من المؤلفين الشباب، انتهى من كتابة أغلب حلقات الموسم الجديد من المسلسل والذي سيحمل اسم الرد، حيث قام بكتابة شخصيات جديدة ستنضم للمسلسل لأول مرة حيث سيشارك الفنان عادل كرم والفنانة ديما قندلفت خلال أحداث العمل الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل.

المسلسل من المنتظر أن يشهد الجزء الحالي آخر حلقات العمل بشكل كامل، حيث قرر صناعة أن تنتهي سلسله الأجزاء بالرابع فقط، حيث من المتوقع أن تنتهي القصة بشكل كامل خلال الحلقة الثلاثون منه، دون التلميح لوجود أجزاء أخرى مثلما حدث في أجزاءه السابقة، خاصة بوجود الفنان عادل كرم، الذي سيؤدي دور الشر في العمل أمام تيم الحسن.

المسلسل يضم عدد كبير من نجوم الوطن العربي وخاصة من سوريا ولبنان وهما تيم حسن بشخصية "جبل"، عادل كرم بشخصية"نمر"، ونادين نسيب نجيم بشخصية "عليا"، منى واصف بشخصية "ناهد عمران"، أويس مخللاتي بشخصية "صخر"، وديما قندلفت، إضافة إلى عبدو شاهين، روزينا لاذقاني، ميشال حوراني، كارلا بطرس وأخرين.

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