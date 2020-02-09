انطلاق فعاليات القافلة الطبية للعلاج بالمجان بأسوان 13 فبراير

تنطلق القافلة الطبية الشاملة، في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجارى، بعيادات مستشفى أسوان العسكرى ومستشفى وادى كركر العسكرى، والتي ستضم جميع التخصصات الطبية لتقديم العلاج المجاني لأهالي محافظة أسوان من خلال أطباء واستشاريين متخصصين من مستشفى القصر العينى.وستتم أعمال تسجيل أسماء الحالات الراغبة فى الكشف الطبى بالقافلة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء ليوم الخميس القادم بقاعة القوات المسلحة بكورنيش النيل بأسوان، على أن يتم نقل الحالات إلى مواقع القافلة بالمستشفيات العسكرية مجانا.وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات من الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء أ. ح أيمن نعيم ثابت قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.كما أنه بالتزامن مع ذلك سيتم فتح باب التسجيل لأسماء الحالات الراغبة أيضا بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وكذا لدى الرائدات الريفيات بداخل القرى.