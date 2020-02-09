محافظ مطروح ومستشار الرئيس يتفقدان ملتقى شباب الحدود

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية والنائية، الملتقى الثقافى الثالث لشباب الحدود الذى ينظم بقصر ثقافة مطروح فى الفترة من 8 الى 15 فبراير بمشاركة 80 شاب من 6 المحافظات الحدودية.وتفقدا ورش عمل الملتقى التي تعمل على تنمية ورعاية المواهب الثقافية والفنية وتأهيل الشباب وفق ميولهم ومواهبهم في المجالات المختلفة ومنها الأعمال الأدبية والفنية وفنون المسرح، وكذلك تعلم الحرف البيئية واليدوية كالنسيج والمشغولات الجلدية والخيامية والطرق على النحاس والمعادن بالإضافة إلى تنمية الوعي الثقافي للشباب وثقل مواهبهم وتأهيل قدراتهم الثقافية والفنية.وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على ترحيب محافظة مطروح باحتضان ملتقى شباب الحدود الثالث مع تذليل كافة العقبات، مشيرا إلى أنه تم تنظيم برنامج ثقافي وترفيهي لهم مع زيارة شباب الملتقى لمدينة العلمين الجديدة للوقوف على جهود الدولة والمشروعات القومية العملاقة كما يتم تنظيم رحلات لشواطئ المحافظة والتعرف على معالمها السياحية.فيما أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية والنائية، على أهمية تنمية وعي الشباب وتعظيم دورهم فى المشاركة فى جهود التنمية، مؤكدا أن تنظيم مثل تلك الملتقيات يأتى من اهتمام وحرص القيادة السياسية على الشباب وتفعيل دورهم ووعيهم بكافة التحديات المحيطة وإدراك جهود التنمية والحفاظ على الوطن.